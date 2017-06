USA: Schüsse auf Sportplatz, Abgeordneter verletzt

Bei Schüssen auf einem Baseballspielfeld in Alexandria im US- Bundesstaat Virginia sind am Mittwoch mindestens fünf Menschen, unter ihnen der republikanische Abgeordnete Steve Scalise, verletzt worden. Er ist "Majority whip" - eine Art Geschäftsführer - im Abgeordnetenhaus. Polizisten und Leibwächter schossen auf den Täter und überwältigten ihn. US- Präsident Donald Trump gab später im Weißen Haus bekannt, der Schütze sei tot.