USA: Schüsse auf Sportplatz, Abgeordneter verletzt

Scalise (51) soll am Mittwoch in die Hüfte getroffen worden sein, nach Angaben von Medien und Zeugen ist er in stabilem Zustand. Die Polizei berichtete auf Twitter, ein Mann sei festgenommen worden. Es gab zunächst keine Angaben zu seiner Identität. Er habe alleine gehandelt.

Steve Scalise Foto: AP

Die Kongressabgeordneten hatten auf dem Spielfeld für ein Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten trainiert, das für Donnerstag angesetzt war. Dieses Spiel hat eine mehr als 100- jährige Tradition.

Foto: AFP/Getty Images/Alex Wong

Foto: AFP/Getty Images/Alex Wong

Trump "zutiefst traurig über diese Tragödie"

US- Präsident Donald Trump, der am Mittwoch seinen 71. Geburtstag feiert, zeigte sich "zutiefst traurig über diese Tragödie", wie aus einem Kommunique des Weißen Hauses hervorging. Er verfolge das Geschehen weiter.

Foto: AP

Abgeordneter Mo Brooks Foto: AP

Der Abgeordnete Mo Brooks aus Alabama sagte dem Sender CNN, ein Mann mit einem Gewehr habe das Feuer eröffnet. Der Täter habe es offensichtlich auf Politiker abgesehen gehabt. Es müssten zwischen 50 und 100 Schüsse gefallen sein. Der Senator Jeff Flake sagte vor Ort, Scalise habe sich selbst vom Spielfeld geschleppt. Die Sender MSNBC und CNN berichteten, ein Mann in Sportkleidung habe zunächst mit den Politikern auf dem Spielfeld gesprochen und dann das Feuer eröffnet.

Senator Jeff Flake Foto: AP

Foto: AP

Polizei lieferte sich Schusswechsel mit Täter

Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten seien auch ein Mitarbeiter Scalises und zwei Polizisten, hieß es in Medienberichten. Michael Brown von der Polizei Alexandria sagte am Mittwoch, um 07.09 Uhr Ortszeit seien erste Berichte über Schüsse im Simpson Park in Alexandria eingegangen. Drei Minuten später sei die Polizei vor Ort gewesen und habe die Capitol Police unterstützt.

Scalise, der aus Louisiana kommt, nimmt in der republikanischen Fraktion die Funktion des offiziell so bezeichneten "Einpeitschers" ("Whip") ein. Seine Aufgabe ist es, für die Einhaltung der Fraktionsdisziplin zu sorgen. Das führte dazu, dass ihn Mitglieder der Capitol Police zum Spielfeld begleiteten. Den Angaben zufolge lieferten sie sich auch einen Schusswechsel mit dem Schützen.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Insgesamt hätten sich rund 25 Mitglieder von Repräsentantenhaus und Senat auf dem Sportplatz aufgehalten, sagte der Senator Jeff Flake zu Journalisten. Die Schulen in der auch bei Touristen beliebten Kleinstadt vor den Toren Washingtons wurden geschlossen.

Attentatsopfer Giffords: "Fühle mit früheren Kollegen"

Die demokratische Politikerin Gabrielle Giffords, die 2011 als Abgeordnete bei einem Attentat schwer verwundet wurde, reagierte unterdessen auf die Schüsse von Virginia. Giffords schrieb auf Twitter, sie fühle mit ihren früheren Kollegen, deren Familien und Mitarbeitern sowie der Capitol Police. Im Dienste der Öffentlichkeit stehend seien sie Helden, "heute und jeden Tag". Giffords wurde im Jänner 2011 in den Kopf geschossen. Sechs Menschen starben damals.