USA: Rekord- Wasserrutsche wird abgerissen

Knapp vier Monate nach dem Tod eines Buben auf der höchsten Wasserrutsche der Welt in Kansas City ist nun das Ende des "Schlitterbahn"- Freizeitparks besiegelt worden. Die Betreiber kündigten den Abriss der Anlage an. Das sei die einzig richtige Maßnahme nach dem Zwischenfall, bei dem der zehnjährige Caleb Schwab tödlich verunglückt war , teilten die Betreiber am Donnerstag mit.