USA: Otto Warmbier wieder zurück in der Heimat

Angehörige von Warmbier weinten und umarmten sich vor dem Flugzeug, mit dem der US- Student zurückgebracht wurde. US- Außenminister Rex Tillerson gab am Dienstag bekannt, dass Warmbier auf dem Weg in die USA sei. Dort soll er sofort zu seiner Familie gebracht werden.

Foto: AP

Foto: ASSOCIATED PRESS

Warmbier war wegen Diebstahls eines politischen Banners von einer Hotelfassade zu einer 15- jährigen Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Er war im Jänner 2016 am Flughafen festgenommen worden, als er zusammen mit seiner Tourgruppe das Land verlassen wollte. Während einer Pressekonferenz vor seinem Prozess sagte der schluchzende junge Mann damals, dass er mit dem Diebstahl des Banners "den schlimmsten Fehler seines Lebens" begangen habe.

Nach Einnahme von Schlaftablette nicht mehr aufgewacht

Warmbiers Eltern erklärten in einem vom US- Fernsehsender CNN veröffentlichten Statement, ihr Sohn sei laut ihren Informationen nach seinem Prozess im März 2016 ins Koma gefallen. Zuvor sei ihm eine Schlaftablette verabreicht werden, danach sei er nicht mehr aufgewacht. Vom Zustand ihres Sohnes hätten sie erst vor einer Woche erfahren, berichteten Fred and Cindy Warmbier. Die US- Regierung hatte Warmbiers Strafe als völlig unverhältnismäßig kritisiert.

Foto: AFP

Vermittelte Basketballstar bei Freilassung Warmbiers?

Da Warmbiers Haftentlassung zeitgleich mit der Ankunft des exzentrischen früheren US- Basketballstars Dennis Rodman stattfand, wird spekuliert, ob es einen Zusammenhang zwischen dessen Visite und der Freilassung Warmbiers gab. Für den als "Bad Boy" bekannten 56- jährigen Sportler ist es sein mindestens fünfter Nordkorea- Aufenthalt seit 2013.

Video: Rodman wieder auf Mission in Nordkorea

Video: AFP