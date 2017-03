USA mit 6:0- Kantersieg gegen Honduras

Routinier Clint Dempsey war mit einem Dreierpack (32., 49., 54.) Mann des Spiels. Die weiteren Treffer erzielten Sebastian Lletget (5.), Michael Bradley (27.) und Christian Pulisic (46.). Durch die drei Punkte kletterten die US- Boys in der Tabelle auf Platz vier. Die ersten drei Teams qualifizieren sich direkt für die WM in Russland, der Vierte muss ins Play- off.

Bruce Arena Foto: AP

Neuer Spitzenreiter ist Mexiko, das den Schlager gegen Costa Rica mit 2:0 (2:0) gewann. Chicharito (7.) und Nestor Araujo (45.) trafen für die Gastgeber. Im dritten Spiel besiegte Trinidad und Tobago Panama mit 1:0 (1:0).