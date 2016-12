USA: Mindestens neun Tote bei Brand auf Rave- Party

Bei einem Brand während einer Rave- Party in der Stadt Oakland nahe San Francisco sind laut US- Medien mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere würden nach dem Feuer vermisst, meldete die Zeitung "San Jose Merury News" am Samstag. Bis zu 70 Menschen hätten sich zu der Tanz- Party mit der Band "Golden Donna" versammelt.