USA: Männer kommen Musliminnen zu Hilfe - getötet

Ein einschlägig bekannter Angreifer hat in Portland im US- Bundesstaat Oregon zwei junge Frauen in einem Zug mit anti- islamischen Beleidigungen überzogen - und dann zwei Männer erstochen, die den Frauen beistehen wollten. Einen Tag nach der schrecklichen Tat stand Portland noch immer unter Schock und trauert um seine tragischen Helden.