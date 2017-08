USA: Lottospielerin gewinnt 759 Millionen Dollar

Laut US- Medienberichten unter Berufung auf die Lotterie- Gesellschaft entschied sich Wanczyk für die Auszahlung des Gewinns in einer Summe - damit nimmt der Gewinn auf 480 Millionen Dollar ab. Nach Steuern bleiben dann noch knapp 340 Millionen übrig. Die volle Summe hätte sie nur dann erhalten, wenn sie die Auszahlung über viele Jahre akzeptiert hätte. Das Gewinnerticket kaufte die Frau in der 50.000- Einwohner- Stadt Chicopee nur Stunden vor der Ziehung.

Mavis Wanczyk Foto: AP

Gewinnerin kündigte sofort ihren Job

Die Lotteriegesellschaft beschrieb die Gewinnerin als eine "typische, hart arbeitende Einwohnerin von Massachusetts". Sie habe die Zahlen anhand von Geburtstagen in der Familie und wiederkehrenden Ereignissen aus ihrer Umwelt ausgewählt, sagte Mavis Wanczyk selbst. Ihrer Arbeit wolle sie nun als Multimillionärin nicht mehr nachgehen. "Ich habe ihnen heute Morgen gesagt, dass ich nicht mehr komme."

Powerball wird in 44 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten gespielt, zusätzlich im District of Columbia (Washington D.C.) sowie in den Außengebieten Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln, nicht jedoch im Spielerparadies Nevada.

Mit einem solchen "Powerball"-Los gewann die Frau die Rekordsumme. Foto: Associated Press. All rights reserved.

Im vergangenen Jahr war in den USA ein mit fast 1,6 Milliarden Dollar gefüllter Jackpot geknackt worden. Allerdings verteilte sich der Gewinn auf Tipper in drei Bundesstaaten, die alle die fünf Zahlen sowie die Zusatzzahl richtig auf ihrem Tippschein stehen hatten. 2013 hatte in Florida die damals 84- jährige Gloria Mackenzie nominell 590 Millionen Dollar gewonnen. Alle hatten sich für die Einmalzahlung von um die 370 Millionen Dollar entschieden.