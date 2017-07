USA: Imam fordert "Vernichtung aller Juden"

Die Rede, die der Imam in Kalifornien gehalten hatte, sorgt für Empörung in den sozialen Netzwerken. Er bittet Allah, die Al- Aqsa Moschee und das restliche muslimische Land zu unterstützen. Dann wird der Prediger immer radikaler: "Oh Allah, zeig uns den schwarzen Tag, den du ihnen zufügen wirst und die Wunder deines Könnens." Und: "Oh Allah, zähl sie einen nach dem anderen und vernichte sie bis bis auf den Letzten. Verschone keinen einzigen von ihnen."

Ganz so auf Gott verlassen will sich der Imam dabei offenbar nicht. Denn er führt weiter aus: "Oh Allah, lass es durch unsere Hände geschehen. Lass uns einen Teil dazu beitragen." Dann wiederholt er mantraartig: "Lass uns diese in Worten und Taten unterstützen."

Metalldetektoren sorgten für blutige Ausschreitungen

Immer wieder eskaliert die Situation rund um die von Juden und Muslimen gleichermaßen verehrten heiligen Städten. Nach einem tödlichen Anschlag, bei dem am 14. Juli zwei israelische Polizisten getötet worden waren, erhöhte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Sicherheitsmaßnahmen. Er ließ Metalldetektoren aufstellen, was die Palästinenser als Provokation ansahen. Am Freitag führte der Konflikt zu blutigen Unruhen. Die traurige Bilanz: Mehrere tote und Hunderte verletzte Palästinenser. Mittlerweile sind die Metalldetektoren wieder abgebaut.

Video: Israel lässt Metalldetektoren wieder abbauen

