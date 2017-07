USA: Frau ersticht Ehemann und vier ihrer Kinder

Im US- Bundesstaat Georgia hat die Polizei einen Familienvater und vier seiner Kinder, alle unter zehn Jahre alt, erstochen in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Die Mutter der Familie sei am Tatort in der Stadt Loganville festgenommen worden und befinde sich in U- Haft, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Ein weiteres Kind sei mit "ernsthaften Verletzungen" ins Krankenhaus gebracht worden.