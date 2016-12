USA: FBI warnt vor IS- Anschlägen auf Kirchen

Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat würden weiterhin zu Anschlägen auf Gotteshäuser und Weihnachtsstätten aufrufen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Unterstützer der radikalen Islamisten- Miliz IS könnten Menschenmengen in den USA angreifen, auch in Kirchen, sagte ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden am Freitag. Es gebe zwar keine konkreten Bedrohungen, hieß es in dem Schreiben des FBI an die lokalen Behörden. FBI und Heimatschutz forderten aber auf, wachsam zu bleiben.

FBI: "Umgebung im Blick behalten"

Vor der Warnung war auf einer Social- Media- Seite einer extremistischen Gruppe eine öffentlich zugängliche Liste mit US- Kirchen gepostet worden. Das FBI wisse um den kürzlich veröffentlichten Link und gehe der Sache nach, sagte Sprecher Andrew Ames. Die US- Bürger hielt er an, ihre Umgebung im Blick zu behalten und verdächtige Aktivitäten zu melden. Im Falle einer potenziellen Bedrohung für die öffentliche Sicherheit werde das FBI eng mit den Sicherheitsbehörden kooperieren, sagte Ames.