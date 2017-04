USA erwägen Präventivschlag gegen Nordkorea

Ein außenpolitischer Berater des Weißen Hauses bestätigte in der Nacht auf Freitag: "Militärische Optionen werden bereits geprüft."

Experten erwarten unterirdischen Atomtest

Wie berichtet , sollen jüngste Satellitenaufnahmen von Nordkorea, die vom USA- Korea- Institut der John- Hopkins- Universität analysiert wurden, den Verdacht nahelegen, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an diesem Wochenende einen unterirdischen Atomtest durchführen möchte. Für den Fall einer Militäraktion der USA hat Nordkorea bereits mit Vergeltung gedroht. "Wir sind zu jeder Art von Krieg gegen die USA bereit", hieß es vor wenigen Tagen aus Pjöngjang.

China warnt USA vor Angriff, Trump unbeeindruckt

China hat US- Präsident Donald Trump eindringlich vor einem Militärschlag gegen das abgeschottete kommunistische Land gewarnt. In einer Twitter- Kurznachricht schrieb Trump am Donnerstag: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass China angemessen mit Nordkorea umgehen wird. Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, werden es die Vereinigten Staaten mit ihren Verbündeten sein."

Im Rahmen der UNO- Sanktionen nach dem letzten Atomtest Nordkoreas hat China seit 19. Februar keine Kohlelieferungen mehr aus dem Nachbarland angenommen, wie der Zoll in Peking berichtete. Damit unterbindet China eine wichtige Einnahmequelle des Regimes in Pjöngjang. Durch den Stopp hätten sich die Kohleimporte aus Nordkorea im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum halbiert. Vorher seien noch 2,7 Millionen Tonnen eingeführt worden, hieß es.