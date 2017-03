USA: Einreisebann auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Ein US- Bundesrichter in Hawaii hat den gegen das Einreiseverbot von US- Präsident Donald Trump verhängten landesweiten Stopp verlängert. Richter Derrick Watson teilte am Mittwoch mit, dass er seine am 15. März erlassene einstweilige Verfügung gegen Trumps zweites Dekret rechtlich umgewandelt habe: Die neue Verfügung gelte nun zeitlich unbegrenzt. Eine Inkraftsetzung des Dekrets während der laufenden gerichtlichen Verfahren ist damit unmöglich.