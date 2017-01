USA: Ehefrau von Orlando- Killer festgenommen

Der Attentäter Omar Mateen erschoss im vergangenen Juni in dem Club "Pulse" in Orlando im US- Staat Florida 49 Menschen und verletzte weitere 53, bevor er von Polizisten erschossen wurde.

Der Attentäter Omar Mateen Foto: MySpace.com

Attentäter schwort IS die Treue

Der Attentäter mit afghanischen Wurzeln hatte sich zuvor offenbar durch dschihadistische Propaganda im Internet radikalisiert. Er hatte in Florida für die weltgrößte Sicherheitsfirma G4S gearbeitet. Laut übereinstimmenden US- Medienberichten bekannte sich der Mann kurz vor dem Blutbad zur Terrormiliz Islamischer Staat. Auch ein dem IS nahestehendes Radio berichtete, dass der Anschlag von einem ihrer Kämpfer ausgeführt worden sei.