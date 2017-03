USA droht Super- GAU: Millionen Bürger unversichert

Der Plan des US- Präsidenten Donald Trump, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama abzudrehen, würde laut des parteiunabhängigen Rechnungshofs des US- Kongresses Millionen von Bürgern die Krankenversicherung kosten. Sollte das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden, stiege die Zahl der Unversicherten bereits im kommenden Jahr um 14 Millionen, heißt es in einem am Montag in Washington vorgestellten Gutachten. Trumps Regierung nennt die Schätzung "einfach unglaublich".