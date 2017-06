US- Zerstörer kollidiert mit Frachter: 7 Tote

Die 20 Mann an Bord des Containerschiffes "ACX Crystal" waren unversehrt geblieben. Auf der "USS Fitzgerald" hingegen waren zusätzlich zu den Todesopfern auch mehrere Seeleute verletzt worden, darunter der Kommandant.

Der Zusammenstoß mit dem Containerschiff hatte sich auf hoher See rund 100 Kilometer südwestlich des japanischen US- Militärstützpunktes Yokosuka ereignet. Der US- Zerstörer sei an der Steuerbordseite beschädigt worden, Wasser sei eingedrungen.

Keines der Schiffe drohte zu sinken, berichteten japanische und US- Medien. Die "USS Fitzgerald" nahm Kurs auf die Marinebasis Yokosuka, das Containerschiff auf den Hafen von Tokio, hieß es noch am Samstag.

