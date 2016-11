US- Wahl: Neuauszählung auch in Pennsylvania

Die US- Grünen haben nun auch im Staat Pennsylvania eine Neuauszählung der Stimmen der Präsidentschaftswahl vom 8. November beantragt. Entsprechende Anträge seien in mehr als 100 Sprengeln des Staates eingereicht worden, hieß es am Montag von ihrer Kampagne gegenüber der Nachrichtenseite "Politico.com".