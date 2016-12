US- Vizepräsident- Doppelgänger mischt New York auf

"Ich unterstütze Projekte, die in einer Trump- Regierung in Gefahr sein werden", sagte der Demokrat der Deutschen Presse- Agentur. Der homosexuell lebende Aktivist setzt sich unter anderem für das Trevor Project ein, das jugendliche Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender vor Suizid schützen soll. Er sammelt auch für Planned Parenthood, das unter anderem schwangere Frauen bei Abtreibungen berät, sowie für den Natural Resources Defense Council, eine Nonprofit- Organisation zum Umweltschutz.

"Ich unterstütze Projekte, die in einer Trump-Regierung in Gefahr sind", sagt "Mike Hot-Pence". Foto: twitter.com

"Ich konnte nicht tatenlos rumsitzen"

"Nach dem Wahlergebnis bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Doch ich konnte nicht tatenlos rumsitzen, sondern wollte aktiv helfen", sagte der gebürtige New Yorker, dem die Idee durch ein Halloweenkostüm kam. "Hot- Pence" - heißer Pence - ist eine Anspielung auf das ähnlich klingende "Hot Pants", also auf enge, sehr kurz geschnittene Hosen.

Zum Vergleich: der künftige US-Vizepräsident Mike Pence Foto: APA/AFP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Seit der Wahl Anfang November steht der 51- Jährige an Wochenenden in königsblauen, sehr knappen Shorts, in dunkelblauem Blazer und mit einer Dose zum Spendensammeln mitten im Trubel Manhattans. Bei eisigen Temperaturen sammelt er bis zu 400 Dollar pro Tag ein (ca. 377 Euro). Seine Aktivitäten können auch über Twitter und Facebook verfolgt werden.