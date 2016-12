US- Studie: Jeder achte Pilot hat Depressionen

Einer neuen Untersuchung zufolge könnten Hunderte Piloten weltweit an Depressionen leiden, suchen aber aus Angst vor Problemen im Job keine Hilfe. Bei rund jedem achten Piloten, der an einer anonymen Online- Studie der Elite- Universität Harvard teilnahm, seien Anzeichen für eine Depression erkennbar, berichten die US- Forscher.