US- Studenten blasen zur Jagd auf Clowns

Tausende Studenten rennen mitten in der Nacht aus ihren Schlafräumen auf die Straße und schreien wie verrückt: "Was wollen wir? Clowns!" Diese Szenen spielen sich derzeit immer wieder in mehreren US- Bundesstaaten ab. Der Grund, wie das US- Frühstücksfernsehen am Dienstag berichtete: Seit Tagen verbreiten sich Berichte über Clown- Sichtungen übers Internet. Um dem schaurigen Spuk ein Ende zu bereiten, machen sich Studenten - wie zuletzt in Pennsylvania - nun auf die Jagd nach Clowns.