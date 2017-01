US- Restaurant serviert Luxusmenü auf iPads

220 US- Dollar kostet das Luxusmenü des mit drei Michelin- Sternen ausgezeichneten Restaurants. Gereicht werden Kaviar, Hummer, Wild und "ein nach Gold suchender Hund" ("A Dog in Search of Gold"). Ebenso außergewöhnlich wie sein Titel wird dieser Gang auch serviert, nämlich auf einem iPad. Passend zu den darauf drapierten Kroketten mit weißem Trüffel zeigt dieses einen Trüffelhund bei der Suche nach dem kostbaren Speisepilz.

Nach 20 Jahren in San Francisco, in denen er den Tech- Boom miterlebt habe, habe er Gastronomie, Technologie und Bildung kulinarisch miteinander verbinden wollen, zitiert "The Mercury News" Quince- Chefkoch Michael Tusk. Denn immer wieder hätten neugierige Gäste danach gefragt, woher die Trüffel eigentlich kommen.

iPad- Fans können übrigens aufatmen: Die Bildschirme der insgesamt 20 Apple- Tablets in dem Restaurant werden durch zusätzliches Glas vor Gabelattacken der Gäste sowie Verunreinigungen durch die Trüffelkroketten, Moos und Blätter, welche als Verzierung dienen, geschützt. Irgendwie dekadent bleibt es trotzdem.