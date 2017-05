US- Repräsentantenhaus kippt "Obamacare"

Mit dem ersten Vorstoß einer Gesundheitsreform hatte Trump Ende März noch eine schwere Niederlage erlitten. Der Gesetzesentwurf scheiterte in den eigenen Reihen bereits an der ersten parlamentarischen Hürde und wurde zurückgezogen . Nach der Abstimmung am Donnerstag sprach Trump nun im Garten des Weißen Hauses vor Journalisten von einem "unglaublichen Sieg", der "die Republikaner wirklich zusammengebracht" habe.

Foto: AFP

Widerstand im Senat vorprogrammiert

Gegen die Abschaffung von "Obamacare" votierten sämtliche Abgeordneten der Demokratischen Partei und rund 20 republikanische Parlamentarier. Alle in Interviews befragten Mandatare sagten, sie hätten wegen des Zeitdrucks das Gesetz gar nicht lesen können. Und wie es aussieht, wird es in der vorliegenden Form kaum jemals Wirklichkeit werden. Der US- Senat, die zweite Kammer im US- Kongress, hat sich bereits sehr kritisch geäußert und würde es so nicht passieren lassen. In der 100 Sitze umfassenden Kammer haben die Republikaner nur eine hauchdünne Mehrheit.

Mehr Geld für Menschen mit Vorerkrankungen

Die überarbeitete Gesetzesvorlage hat die Rücknahme großer Teile von "Obamacare" und die Einführung eines Alternativsystems zum Ziel. Die neue Version sieht vor, dass Versicherer unter bestimmten Umständen höhere Sätze für schwer kranke Kunden berechnen dürfen. Im Gegenzug wird für Menschen mit Vorerkrankungen finanzielle Hilfe in Höhe von acht Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Gegner des Entwurfs kritisieren, dass diese Summe bei Weitem zu gering ist.

Gesetz für Demokraten "ein tödlicher Witz"

Geharnischten Protest gibt es nicht nur von den Demokraten, sondern auch von Ärzteverbänden, Sozialverbänden und Patientenschützern. Alle verweisen auf schwere Einbußen für Kranke. Die Fraktionschefin der Demokraten, Nancy Pelosi, sagte, das Gesetz sei wie "Hustensaft für einen Krebspatienten in Stufe vier" - es sei "ein tödlicher Witz".

"Obamacare"-Logo auf der Tür eines Versicherungsbüros in Miami Foto: AFP

Unklarheit über Kosten und Auswirkungen

Auch die genauen finanziellen Folgen sind nicht bekannt. Die Republikaner hatten die Abstimmung angesetzt, ohne das unabhängige Congressional Budget Office (CBO) zu Kosten und Auswirkungen des Gesetzesentwurfs zu befragen. Das CBO hatte zu den ursprünglichen Plänen geschätzt, dass bis 2026 rund 24 Millionen mehr US- Bürger keine Versicherung haben würden. Pelosi sagte, die Abstimmung ohne CBO- Prüfung zeige, wie viel Angst die Republikaner davor hätten, dass die Öffentlichkeit das gesamte Ausmaß des Planes kenne. Das amerikanische Volk werde sie dafür zur Verantwortung ziehen.