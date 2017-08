US- Rapper schaut ohne Schutz - Konzerte abgesagt

"Das ist nicht die erste Sonnenfinsternis, und ich bin ziemlich sicher, dass unsere Vorfahren keine schicken Brillen hatten. Und auch ziemlich sicher, dass sie nicht alle erblindet sind", schrieb er am Montag großmäulig via Twitter.

Tags darauf musste Badass dann drei geplante Konzerte seiner "Everybody Tour" in Cleveland, Chicago und Toronto absagen - wegen "unvorhergesehener Umstände", wie es in einem weiteren Tweet des 22- Jährigen hieß.

Rapper via Twitter: "Sehe doppelt"

Am Mittwoch "zwitscherte" Badass schließlich: "Seeing double, stacking triple", was "Sehe doppelt" und (frei übersetzt) "abkassiert" heißt. Wirklich dumm gelaufen …