US- Präsident Trump will "Islamismus auslöschen"

Donald Trump ist am Freitag in Washington als 45. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt worden. Er startete mit einer äußerst aggressiven Rede in seine Amtszeit. "Wir werden den islamischen Terrorismus auslöschen", rief er etwa den rund 900.000 Menschen zu, die der Zeremonie vor dem US- Kapitol beiwohnten. Die Feier wurde von zahlreichen angemeldeten Protesten und Störversuchen begleitet. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm - die US- Hauptstadt glich seit Tagen einer Festung . krone.at begleitete die Trump- "Krönung" live.