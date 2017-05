US- Präsident Trump war 30 Minuten lang beim Papst

Nach dem Treffen tauschten Franziskus und Trump Geschenke aus. Der Papst schenkte Trump eine Medaille mit einem Olivenbaum, Symbol des Friedens und seines Pontifikats, und überreichte ihm zudem die drei Enzykliken seines Pontifikats, "Evangelii gaudium", "Laudato Si" und "Amoris Laetitia". Außerdem übergab Franziskus an den US- Präsidenten den Text seiner Friedensbotschaft, die dieses Jahr dem Thema des Engagements gegen die Gewalt gewidmet ist. Nach dem Treffen mit dem Papst traf Trump Vertreter des vatikanischen Staatssekretariats.

Foto: Associated Press

Während ihres Gesprächs wartete die zwölfköpfige Delegation mit der First Lady Melania, der Präsidenten- Tochter Ivanka Trump, ihrem Ehemann Jared Kushner und US- Außenminister Rex Tillerson in einem Raum unweit der Bibliothek auf das Ende des Gesprächs. Melania und Ivanka Trump unterhielten sich mit einigen Prälaten, darunter mit dem Präfekten des päpstlichen Hauses, Bischof Georg Gänswein.

Melania und Donald Trump beim Papst Foto: AFP/Evan Vucci

Melania und Ivanka mit Schleier beim Papst

First Lady Melania Trump (47) und Trumps Tochter Ivanka (35) sorgten mit ihrem Outfit für Gesprächsstoff: Sie kamen in schwarzen wadenlangen Kleidern inklusive schwarzem Schleier zum Besuch bei Papst Franziskus. Warum im Vatikan "verschleiern" und beim Besuch in Saudi- Arabien nicht?

Ivanka und Melanie Trump beim Papst Foto: Associated Press

Es entspricht dem Protokoll bei Privataudienzen, in Schwarz zu kommen, ein Schleier ist aber nicht vorgeschrieben. So wählte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch bei Franziskus einen schwarzen Hosenanzug ohne Schleier. Genauso wie Hollywoodstar Angelina Jolie, die ein schwarzes Outfit ohne Kopfbedeckung trug.

Schärfste Sicherheitsvorkehrungen in Rom

Aus Protest gegen den US- Präsidenten entrollten Aktivisten einer kommunistischen Organisation in der Nähe des Kolosseums ein Spruchband mit dem Slogan "Trump not welcome". Während des Trump- Besuchs gelten in Rom schärfste Sicherheitsvorkehrungen.