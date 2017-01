US- Popstar Moby singt gegen Trump, Assad und Hofer

Was haben der US- Popstar Moby und Ex- Präsidentschaftskandidat Norber Hofer gemeinsam? Nicht viel, außer dass die beiden im neuesten Musikvideo des US- Amerikaners, der mit bürgerlichem Namen Richard Melville Hall heißt, vorkommen. Die zentrale Botschaft des Songs "Erupt And Matter", in dessen Video Demonstranten, Polizeigewalt und eine Reihe rechtspopulistischer Politiker und Diktatoren gezeigt werden, lautet: "Eure Herrschaft ist zu Ende. Wir vertrauen euch nicht mehr."