US- Paar hielt mehr als 170 Hunde - verurteilt

Zunächst waren in ihrem Haus bei San Diego mehr als 90 Yorkshire Terrier und andere kleine Hunde entdeckt worden. Sie waren völlig verwahrlost, hatten Flöhe.

Foto: AP

Später fand die Tierschutzbehörde weitere Dutzende Hunde in einem Wohnwagen und in einem Restaurant, das dem Paar gehörte. Die Staatsanwaltschaft sprach in einer Mitteilung von "schockierenden Zuständen".

Foto: AP

Paar darf sich nie wieder Haustiere anschaffen

Der Zeitung "San Diego Tribune" zufolge erhielt das Paar eine dreijährige Bewährungsstrafe mit der Auflage, sich nie wieder Haustiere anzuschaffen.

Die völlig verwahrlosten Hunde des 73- jähriges Mannes und seiner 62 Jahre alten Partnerin wurden in ein Tierheim gebracht. Freiwillige wuschen und kämmten die Tiere.

Jetzt geht es den Tieren wieder gut. Foto: AP

Foto: AP