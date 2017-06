US- Lehrerin gefeuert - weil sie auch Pornos dreht

Wie FOX11 berichtet, war Sky als Vorschullehrerin in einer religiösen Einrichtung in Los Angeles tätig - und liebte ihren Job mit kleinen Kindern. Was die junge Frau aber auch liebt, ist Sex. Steht sie also nicht als seriöses Lehrpersonal im Klassenzimmer, dreht sie schlüpfrige Filmchen für die Erwachsenenindustrie.

"Man verdient damit leichtes Geld"

Als die Schuldirektion vom Nebenjob der US- Amerikanerin erfuhr, gab es für diese nur eine Lösung: die Kündigung von Sky. Obwohl die junge Frau traurig ist, nun nicht mehr mit Kindern arbeiten zu können, stehe sie weiterhin zu ihrem zweiten Ich als Pornodarstellerin. "Man verdient damit leichtes Geld", so Sky gegenüber FOX11. "Es macht mich nicht zu einer schlechten Lehrerin, nur weil ich auch Pornos drehe", richtet die Frau enttäuscht einen Appell an die Schule sowie geschockte Eltern.