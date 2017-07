US- Kommandant würde Atombombe auf China abwerfen

Der Kommandant der US- Pazifikflotte, Scott Swift, hat auf einer Sicherheitskonferenz in Australien für Aufsehen gesorgt. Der 60- Jährige reagierte auf die Frage eines Zuhörers, ob er denn in der kommenden Woche eine Atombombe auf China abwerfen würde, wenn US- Präsident Donald Trump ihn dazu auffordern würde: "Die Antwort wäre Ja", berichtete "Spiegel Online" am Donnerstag.