US- Hightech- Waffen für 4400 kurdische Krieger!

Die Bestellung der Regierung in Badgad hat ein Volumen von insgesamt 295,6 Millionen US- Dollar - Versandkosten sind da allerdings noch nicht mitgerechnet. Die mit der Großbestellung ausgerüsteten Soldaten sollen in weiterer Folge unter dem Kommando der kurdischen Peschmerga- Einheiten gegen den IS kämpfen.

Peschmerga-Kämpfer im Irak Foto: AFP

Kurdenkämpfer im Irak Foto: AFPP

Die vom Pentagon veröffentlichte Liste umfasst:

4400 Sturmgewehre des Typs M16A4

46 Maschinengewehre des Typs M2, Kaliber 50

186 Maschinengewehre vom Typ M240B

Insgesamt 113 Humvees des Typs M1151, davon 77 mit gepanzertem Aufsatz für Maschinengewehre

12 Spezial- Generatoren, die besonders leise sind und im Feld zum Einsatz kommen

eine unbestimmte Anzahl an Helmen und Schutzwesten

Stative, Magazinbehälter, sonstiges Zubehör und Munition

Kompasse und Ferngläser

Minensuchgeräte sowie Equipment zum Aufspüren von chemischen, radioaktiven und explosiven Kampfstoffen

Funkgeräte und GPS- Sender

Sender diverse medizinische Ausrüstung

36 105- Millimeter- Haubitzen des Typs M119A2

Das M16-Sturmgewehr ist die Standardwaffe der US-Armee. Foto: AFP

Ein US-Humvee im Irak Foto: AFP

US-Humvees werden im Irak für den Transport verladen. Foto: AFP

US-Soldaten feuern im Irak eine M119A2-Haubitze ab. Foto: AFP

Ein Humvee mit Schützen-Aufbau im Irak Foto: AFP

Die Peschmerga kämpfen an der Seite der irakischen Armee gegen die IS- Terrormilizen, die im Sommer 2014 große Regionen im Norden des Landes erobert hatten. Inzwischen kontrollieren die Dschihadisten aber nur noch einen Bruchteil der Gebiete. Die Peschmerga waren auch an der jüngsten Offensive auf die zuvor komplett vom IS gehaltene nordirakische Millionenstadt Mossul beteiligt.

Peschmerga-Kämpfer vor Mossul Foto: AFP

Peschmerga-Kämpfer während der Mossul-Offensive Foto: AFP

Die kurdischen Kämpfer bekommen auch Minensuchgeräte. Foto: AFP

Soldaten der irakischen Armee auf einem Humvee Foto: AFP

Kurdenkämpfer sind Erdogan ein Dorn im Auge

Dem türkischen Machthaber Erdogan sind die vom Westen unterstützten Kurdenkämpfer allerdings ein Dorn im Auge. Ende April wurden bei einem türkischen Luftangriff auf kurdische Stellungen im Norden Syriens und des Irak Aktivisten zufolge mehr als 20 Menschen getötet. Kampfjets hätten die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG sowie die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) bombardiert, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte damals.

Foto: EPA

Erdogan verteidigte den Angriff. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, die Türkei werde nicht zulassen, dass die Sinjar- Region im syrisch- irakischen Grenzgebiet zu einem Stützpunkt für Extremisten der PKK werde. Die Militäraktionen würden so lange fortgesetzt, "bis der letzte Terrorist vernichtet ist". Die Türkei müsse diese Maßnahmen ergreifen, dies sei auch den USA, Russland und dem Irak vermittelt worden.