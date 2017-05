US- Golfstar Tiger Woods in Florida festgenommen!

Woods war Sonntagnacht in Südflorida wegen Autofahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen festgenommen worden. Nach Medienberichten wurde der frühere Weltranglisten- Erste um drei Uhr nahe seines Wohnsitzes in Jupiter Island in Gewahrsam genommen.

Immerhin: Wenige Stunden später ließen ihn die Behörden wieder frei.

Woods hatte sich im April zum vierten Mal einer Rückenoperation unterziehen müssen. Ein Termin für ein Comeback des 41- Jährigen steht nicht fest.