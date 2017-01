US- Geheimdienst rechnete mit Sowjet- Blockade Wiens

Sollte der Kreml auch eine Blockade Wiens versuchen, würde "das die Gefahr eines Krieges deutlich erhöhen", warnen die CIA- Analysten im Jahr 1949 (www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest- 25- year- program- archive ).

Soldaten während der Besatzungszeit in Wien Foto: ÖNB/Croy

Und obwohl sie die Möglichkeiten der Russen, auch Wien abzuriegeln, als gering einschätzen und diesen Schritt "in naher Zukunft für eher unwahrscheinlich" halten, werden die Folgen dieser Sowjet- Aggression durchkalkuliert:

Die damals " pro- westlich orientierte" Regierung in Wien müsste in den Westen fliehen, eine Teilung des Landes sei damit unvermeidlich. In West- Österreich wären dann konservative kirchlich- bäuerliche Parteien führend, den Osten würde ein Marionettenregime Moskaus verwalten. Foto: CIA.gov Die westlichen Besatzungsmächte müssten sich im Fall einer Blockade ebenfalls aus Wien zurückziehen, die Beziehungen der USA mit den UDSSR wären erneut extrem belastet, der russische Druck könnte damit auch in anderen Krisenregionen steigen, die Gefahr eines Krieges steige deutlich. Foto: CIA.gov Die somit mögliche Annektion Ost- Österreichs als weiteren Satellitenstaat der UDSSR würde Moskau wirtschaftlich aber wenig bringen, schreiben die CIA- Analysten: Die Sowjets hätten die gleichen wirtschaftlichen Schwierigkeit wie in ihrer Besatzungszone in Deutschland, es fehle dem Osten Österreichs an Ressourcen und an Kraftwerken zur Stromerzeugung.

Die Vier im Jeep Foto: AEIOU/Ch. Brandstätter Verlag

​Warum Wien dann tatsächlich ein Schicksal wie Berlin erspart geblieben ist, lässt sich mit diesem CIA- Dokument nicht klären. Für die US- Geheimdienste stand aber fest: "The western orientation of the present Government of Austria is disadvantageousto the UDSSR which seeks to isolate Austria from political an economic influence of the west, and eventually to gain complete control of the country" .