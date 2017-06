US- Forscher finden extrasolaren "Einsteinring"

Mithilfe des Weltraumteleskops "Hubble" haben Forscher jetzt einen neuartigen Beleg für einen Teil der Relativitätstheorie des berühmten Physikers Albert Einstein gefunden. Astronomen des Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore im US- Bundesstaat Maryland erblickten damit einen sogenannten "Einsteinring" um einen Planeten, wie sie am Donnerstag im Wissenschaftsmagazin "Science" berichteten.