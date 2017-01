US- Firma vermietet Bunker für die Atom- Apokalypse

Wer die atomare Endzeit zumindest 99 Jahre gut überstehen will, könnte im US- Bundesstaat South Dakota fündig werden. Die private Firma Vivos vermietet dort auf einem ehemaligen Militärgelände Bunker, die so ziemlich jeder Bedrohung standhalten sollten. 25.000 US- Dollar (knapp 24.000 Euro) muss man dafür allerdings auf jeden Fall aufbringen, die Ausstattung noch nicht mitgerechnet.