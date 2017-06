US- Familie verschenkt Lottogewinn an arme Menschen

Über 429 Millionen US- Dollar (rund 383 Millionen Euro): So viel hat die achtköpfige Familie Smith aus Trenton im US- Bundesstaat New Jersey vor einem Jahr im Lotto abgesahnt. Doch anstatt das Geld für Traumreisen, Autos oder Häuser auszugeben, will sie nun mit den Millionen sozial benachteiligen Menschen in der Gemeinde helfen.