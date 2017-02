US- Einreiseverbot: Trump kündigt neues Dekret an

Trump hatte Ende Jänner unter Hinweis auf die Gefahr terroristischer Anschläge einen 90- tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern sowie für alle Flüchtlinge verfügt. Dies sorgte weltweit für Kritik.

Gericht lehnte US- Einreiseverbot ab

Die Durchsetzung des Einreiseverbots scheiterte vor Gericht. Ein Berufungsgericht lehnte in der vergangenen Woche den Antrag der US- Regierung ab, das Dekret wieder in Kraft zu setzen.

Trump greift Medien erneut frontal an

Trump nutzte die Pressekonferenz am Donnerstag auch für einen massiven Angriff auf die Medien. Die Medien seien sehr unehrlich, sie arbeiteten nicht im Interesse des amerikanischen Volkes, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Die Journalisten verstünden nicht, was die Menschen im Land bewege, sagte er.

Foto: APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Trump- Regierung mit holprigem Start

Sie würden bewusst nicht darüber schreiben, was seine Regierung in den ersten vier Wochen für Erfolge erzielt habe. Trump hatte einen sehr holprigen Start hingelegt. Gerichte wiesen ihn wegen des von ihm erlassenen Einreiseverbotes für Menschen aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern in die Schranken. Dann warf sein Wunschkandidat für den Posten des Arbeitsministers, Andrew Puzder, das Handtuch und auch Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn stürzte über ein Telefongespräch mit dem russischen Botschafter und musste zurücktreten.

Trump: "Habe von Obama Chaos übernommen"

Trump wiederum sei der Ansicht, er habe von seinem Vorgänger Barack Obama ein Chaos übernommen, das er nun beseitigen müsse. "Ich habe ein Chaos geerbt. Zuhause und im Ausland", sagte Trump am Donnerstag in Washington vor Journalisten. "Arbeitsplätze verlassen in Strömen unser Land, der Nahe Osten ist ein Desaster", sagte Trump.

Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais, APA/AFP/Brendan Smialowski

Auch die Lage in Nordkorea führte Trump als Beispiel dafür an, welch schwierige Situation auf ihn zugekommen sei. Die Krisen in Nordkorea und Nahost sind lange anhaltende internationale Konflikte, die bereits mehrere US- Präsidenten vor ihm beschäftigt hatten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den USA ist so positiv, dass die Notenbank Federal Reserve unlängst die Leitzinsen anhob, um eine Überhitzung der Konjunktur zu verhindern.