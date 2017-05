US- Einreiseverbot für Muslime bleibt außer Kraft

Im Streit um die von ihm angestrebten Einreiseverbote für Bürger aus muslimischen Ländern hat US- Präsident Donald Trump eine weitere Niederlage vor Gericht erlitten. Ein Bundesberufungsbericht in Richmond im US- Bundesstaat Virgina entschied am Donnerstag, dass das entsprechende Dekret des Präsidenten weiterhin außer Kraft bleibt.