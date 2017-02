US- Cops erschießen Täter in Fast- Food- Restaurant

In einer Videoaufnahme ist der Mann zu sehen, wie er mit verschränkten Armen vor dem "Jack in the Box"- Lokal steht. Wenig später dreht er sich um und geht hinein. "Oh mein Gott, geh in Deckung. Oh mein Gott, geh in Deckung. Er geht wieder hinein", sagt eine Frauenstimme.

Der Amokläufer steht mit verschränkten Armen vor dem "Jack in the Box"-Lokal. Foto: YouTube.com

Polizei: Taser- Einsatz vor tödlichen Schüssen

Aufnahmen des Senders CBS wenige Sekunden später zeigen das Innere des Lokals nach dem Zugriff. Der Angreifer liegt regungslos auf dem Boden und Polizisten fordern die Restaurantgäste auf hinauszugehen. Laut Angaben eines Polizeisprechers wurde auch ein Taser benützt, bevor die tödlichen Schüsse fielen. Durch die Auswertung der Aufnahmen aus den Überwachungskameras im Restaurant erhoffen sich die Ermittler ein kompletteres Bild von den Vorgängen.

"Die Leute schrien um Hilfe"

Welche dramatischen Momente Passanten auf dem Sunset Boulevard durchleben mussten, zeigen Augenzeugenberichte. "Er war nur drei Meter von mir entfernt. Ich bin geflüchtet", schilderte Korbyn Gomez gegenüber der "Los Angeles Daily News". "Ich sah einen auf dem Gehsteig kauernden Mann. Es sah so aus, als ob er eine Menge Blut verloren hätte. Leute, die neben ihm standen, schrien um Hilfe", sagte ein anderer Passant.