US- Bürger "parkte" seinen BMW im Wohnzimmer

Auf Instagram postete der 26- jährige Randy Jalil aus Port Saint Lucie Bilder (siehe unten), die die Autowelt zum Staunen brachten. Er hatte den BMW M3 über die Terrasse direkt in sein Wohnzimmer gefahren, da er offenbar keine eigene Garage hatte. Im Wohnzimmer verbrachte er dann "romantische Stunden" mit seinem Fahrzeug. Für den Autobesitzer gab es dabei Müsli, für den Wagen Motoröl. Was in der Nacht sonst noch alles passierte, will man vielleicht lieber nicht so genau wissen ...

Verschiedene Automagazine berichteten über das skurrile Geschehen. Als sich der Hurrikan verzogen hatte, fuhr der BMW- Fan seinen Wagen einfach wieder rückwärts aus dem Haus und durch den Vorgarten auf den Parkplatz zurück. Immerhin habe der Mann mit seinem Wagen so "etwas Quality Time" verbringen können, schrieb das "Automobile Mag".