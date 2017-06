US- Briefmarke zur Sonnenfinsternis erschienen

Möglich macht das eine bei der US- Post erstmals verwendete sogenannte thermochrome Tinte, die auf die vom Finger abgegebene Wärme reagiert. Diese wärmesensible Tinte ist allerdings auch ziemlich UV- empfindlich, weshalb der U.S. Postal Service rät, die sogenannte "Total Solar Eclipse Forever"- Marke so wenig wie möglich direktem Sonnenlicht auszusetzen, um den Effekt zu erhalten. Das Foto auf der Briefmarke zeigt übrigens die Sonnenfinsternis vom 29. März 2006, aufgenommen in Libyen.

Bei der ersten totalen Sonnenfinsternis in den USA seit dem Jahr 1979, die vom Festland aus beobachtet werden kann, wird ein schmaler, rund 100 Kilometer breiter Mondschatten von Westen nach Osten über 14 US- Bundesstaaten wandern. Dabei wird der Mond die sichtbare Sonnenscheibe vollständig verdecken und einen Schatten auf die Erde werfen.