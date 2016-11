US- Armee will Tätowierte und Ex- Kiffer aufnehmen

Die US- Armee will Tätowierten, früheren Kiffern, Übergewichtigen und alleinerziehenden Eltern neue Karrierewege eröffnen. US- Verteidigungsminister Ashton Carter kündigte am Dienstag eine Überprüfung der strengen Restriktionen an, die bei solchen Bewerbern bisher dem Dienst an der Waffe entgegenstanden.