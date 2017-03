Urteile zu hoch? Entsetzen über Kommentar im TV

Die acht Männer hatten die stark alkoholisierte Frau aus Deutschland vor einem Innenstadtlokal in Wien aufgelesen, in eine Wohnung im Bezirk Leopoldstadt geschleppt und sich dort an ihr vergangen. Während die Verteidiger der Angeklagten den exzessiven Alkoholkonsum auf allen Seiten und mögliche "falsche Signale" der Frau ins Spiel brachten, betonte die Anklage, dass mit dieser Argumentation eine Art "Freibrief" geschaffen würde. "Sollen wir Warnhinweise auf Flaschen anbringen: 'Übermäßiger Konsum kann als Zustimmung zum Sex gewertet werden'?", fragte die Anklägerin während ihres Schlussplädoyers am Donnerstag.

"Hoffe, dass der Flüchtlingshelfer bald keiner mehr ist"

Dass der Flüchtlingshelfer seine "Schützlinge" sogar selbst als Opfer sieht, darüber können krone.at- User nur noch den Kopf schütteln. "Hoffe aber schon, dass der Flüchtlingshelfer ab Montag keiner mehr ist!", lautete der ebenso knappe Kommentar des Users auslandstiroler. "Er kann sich 'diese Menschen' ja bei sich aufnehmen, aber ohne Steuergeld zu kassieren!!!", forderte Insider71. Für solche Aussagen gehöre dieser "Flüchtlingshelfer genauso belangt", befand Straniera.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Während der Betreuer auf wenig Sympathie stieß, fanden zahlreiche User äußerst lobende Worte für die "mutige" Richterin, die für viele sogar eine noch zu niedrige Strafe ausgesprochen habe. Denn im Vergleich zu ihrer Heimat würden die Iraker in Österreich wesentlich bessere Haftbedingungen vorfinden. "Dieses Urteil ist völlig OK und im Sinne der Generalprävention", merkte etwa ehklar an.

Auch Straniera und ibinaneicha loben die Richterin. Und am Samstagvormittag schrieb Michaela55: "Bitte die Richterin als neue Justizministerin einstzen."

Urteile nach Gruppenvergewaltigung gefallen