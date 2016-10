Uran in Oberkärntner Trinkwasser festgestellt

Das Uran komme aus natürlichen Vorkommen im Gestein, erläuterte Bezirkshauptmann Klaus Brandner am Mittwoch via Aussendung. Über den Sommer habe man ein umfangreiches Messprogramm durchgeführt. Bei 15 Messstellen wurde der österreichische Parameterwert von 15 Mikrogramm pro Liter überschritten, gemessen wurden Werte von 16 bis 18 Mikrogramm. An sechs Einzelwasserversorgungsanlagen wurden Werte von über 30 Mikrogramm pro Liter - dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation WHO - registriert.

Soweit öffentlich genutzte Quellen betroffen sind, wurden diese vom Netz genommen, so Brandner weiter. Man weiche nun auf unbedenkliche Ersatzquellen aus. Wie lang es diese Belastung gibt, ist nicht bekannt. "Das weiß kein Mensch", so der Bezirkshauptmann.

Risiko für Kleinkinder

Laut einer Stellungnahme der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sei die Uran- Konzentration im Wasser für Erwachsene nicht akut gesundheitsgefährdend. Für die Nahrungszubereitung von Kleinkindern solle das Wasser aber nicht verwendet werden. Die Beprobung des Wassers soll weitergeführt werden.