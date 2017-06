Ups! Felix Neureuther schoss beim Golfen Frau ab

Deutschlands Alpin- Ski- Ass Felix Neureuther hat sich im Vorfeld des Münchner European- Tour- Golfturniers ohne durchdringenden Erfolg in der fremden Sportart probiert. Der Slalomstar verzog am Mittwoch bei einer Spaßrunde mit Spitzengolfer Martin Kaymer auf dem 18- Loch- Kurs in Moosinning- Eichenried einen Ball sogar derart, dass er eine neben dem Platz stehende Frau am Oberschenkel traf.