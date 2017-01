Upamecano feierte starkes Debüt für RB Leipzig!

Dayot Upamecano hat am Sonntag sein Debüt im Dress des deutschen Fußball- Erstligisten RB Leipzig gegeben. Der 18- jährige Ex- Salzburger wurde beim 4:0- Testheimsieg der Truppe von Coach Ralph Hasenhüttl gegen Schottlands Rekordmeister Glasgow Rangers in der 62. Minute eingewechselt. Es war eine gelungene Generalprobe der Leipziger für den Frühjahrsstart gegen Eintracht Frankfurt kommende Woche.