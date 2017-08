Unwetterkatastrophe: Bundesheer im Einsatz

In Kärnten sorgten die Unwetter für Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle. 6000 Haushalte waren ohne Strom. Zahlreiche Straßen waren wegen umgestürzter Bäume gesperrt, die Nockalmstraße hatte eine zehn Zentimeter hohe Hageldecke und am Millstätter See gab es mehrere Seenotfälle.

Foto: BFV Liezen/Schlüßlmayr

Mehr als 200 Einsätze

Besonders betroffen von den Stromausfällen war laut Energieversorger Kelag das untere Drautal im Bezirk Villach. Insgesamt 80 Mitarbeiter standen im Einsatz, um die Ausfälle zu beheben. Landesweit seien mehr als 200 Einsätze wegen Unwettern gemeldet worden.

Großeinsätze in der Steiermark

Im steirischen Oberwölz im Bezirk Murau mussten Häuser evakuiert werden, Bäche traten wieder über die Ufer und Hänge rutschten ab. Die steirischen Feuerwehren standen die ganze Nacht über zu Hunderten im Einsatz. Die meisten überfluteten Straßen wurden von den Helfern binnen weniger Stunden wieder freigeräumt.

Helfer des Bundesheeres beim Einsatz im Ennstal Foto: APA/HBF/PUSCH

Unwetter fordert Tote

Das schwere Unwetter forderte auch Todesopfer. In der Steiermarkt verunglückte ein 13- Jähriger bei der Flucht aus seinem Zelt auf einem Campingplatz im St. Georgen am Kreischberg tödlich. In Oberösterreich wurde ein 77- Jähriger am Sonntagvormittag durch einen Blitzschlag getötet. Der Mann konnte zunächst wiederbelebt werden, erlag aber am frühen Nachmittag im Krankenhaus Ried im Innkreis seinen Verletzungen.

Rettungseinsatz wegen eines Blitzschlages in Waldzell im Innviertel Foto: Pressefoto Scharinger

Nach Sturz in Bach vermisst

In Tirol stürzte ein deutscher Wanderer am Sonntag im Bezirk Schwaz in den Floitenbach und wird seitdem vermisst. Gemeinsam mit einem Begleiter war er von der Berliner Hütte abgestiegen und wollte um 15.15 Uhr mithilfe eines über den Bach gespannten Drahtseils den Hochwasser führenden Floitenbach im Floitental überqueren, als es zu dem Unglück kam. Nachdem der Mann in den Bach gestürzt war, wurde er sofort abgetrieben.

Foto: APA/Barbara Gindl

Sein Begleiter schlug Alarm. Die Suchaktion, die durch die Gefahr von Muren und Erdrutschen massiv erschwert wurde, musste in den Abendstunden beendet werden. Im Einsatz standen neben der Wasserrettung Mayrhofen Bergrettung und der Hubschrauber "Heli 4" sowie ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes.

Landwirt nach Absturz schwer verletzt

In Salzburg wollte ein Landwirt nach der Vermurung am Sonntag in Zederhaus auf die Alm aufsteigen, um nach seinen Kühen zu sehen. Im weglosen Gelände half der 52- Jährige seiner Frau über Steilstufen, verlor auf dem nassen Boden den Halt und fiel mit dem Kopf voran auf einen spitzen Stein. Er war laut Polizei kurze Zeit bewusstlos.

Sieben Bergretter brachten den Verletzten mit einer Trage zu einer Almhütte. Von dort wurde er in einem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Der Lungauer erlitt bei seinem Sturz schwere Rippenprellungen, eine Gehirnerschütterung und eine Rissquetschwunde oberhalb des linken Auges.