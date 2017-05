Unwetter samt Hagel hielt Feuerwehren auf Trab

Ein heftiges Gewitter ging auch über dem Bezirk St. Veit in Kärnten nieder. Laut Polizei schlug ein Blitz in einem steilen Waldstück in Eberstein in einen Baum ein, der Feuer fing. Für die Löscharbeiten waren zwei Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hagel ging in Kärnten nieder. Foto: Georg Bachhiesl

Unwetter im Süd- und Mittelburgenland

Rund ein Dutzend Feuerwehren waren im Burgenland ausgerückt, teilte die Landessicherheitszentrale am Montag mit. 23 Einsätze, zumeist Pumparbeiten, wurden durchgeführt. In Oberwart wurde die Feuerwehr ab etwa 18 Uhr zu 15 verschiedenen Adressen gerufen. Nach rund dreieinhalb Stunden konnten die Helfer die Arbeit beenden.

Montagfrüh rückten dann Kräfte nochmals zum Auspumpen und zur Straßenreinigung aus. Unwetterbedingte Hilfeleistungen gab es am Sonntag auch in Pinkafeld, Goberling und Neumarkt im Tauchental sowie in St. Martin in der Wart. Im Bezirk Oberpullendorf war die Feuerwehr Sonntagabend in Weppersdorf im Einsatz.

Starkregen in der Steiermark

Zahlreiche Gewitter sorgten am Sonntagabend zudem im obersteirischen Mürztal und in der Oststeiermark für Kellerüberflutungen und verschlammte Straßen, teilten Polizei und Feuerwehren am Montag mit. Betroffen waren vor allem St. Lorenzen und St. Marein im Mürztal (Bezirk Bruck- Mürzzuschlag) sowie der Raum Fehring- Kapfenstein im Bezirk Südoststeiermark.

Durch die Wassermassen wurde die Stollinggrabenstraße auf einer Länge von rund 300 Metern überflutet. In St. Lorenzen trat ein kleiner Bach über das Ufer und überflutete die dortige Gemeindestraße. In der Oststeiermark schwemmte abfließendes Wasser nach einem heftigen Regen Erdmassen von Äckern auf die L204 zwischen Fehring und Kapfenstein. Der Schlamm stand bis zu 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn.