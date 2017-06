Unwetter in Kärnten und Tirol - Helfer gefordert

Starker Regen und Hagel haben am Donnerstagabend die Feuerwehren in Kärnten auf Trab gehalten. Wie Hermann Maier von der Landesalarm- und Warnzentrale sagte, gab es vom späten Nachmittag bis Mitternacht rund 180 Einsätze. Im Bezirk St. Veit wurde die Südbahnstrecke unterbrochen, sie ist voraussichtlich bis Freitagabend gesperrt. In Tirol war nach einem Murenabgang die Fernpassstraße vorübergehend blockiert. Seit den Nachtstunden ist sie zumindest wieder einspurig befahrbar.