Unwetter in Kärnten: Kurzentrum evakuiert

"Es wurden Kräfte für eine Evakuierung angefordert", sagte Hermann Maier von der Landesalarm- und Warnzentrale. Wie viele Personen betroffen waren, dazu gab es zunächst auch bei der Polizei keine näheren Auskünfte. Laut Maier waren im Bezirk Wolfsberg 13 Feuerwehren im Einsatz.

Mehrere Brände nach Blitzschlägen

Aber auch anderswo in Kärnten gab es Unwetter- Einsätze: In Reißeck (Bezirk Spittal) hatte gegen 6 Uhr ein Blitz einen Wandbrand entfacht. Drei Feuerwehren und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Auch am Weißensee gab es einen kleinen Waldbrand nach einem Blitzschlag und in Villach setzte ein Blitz einen Strommasten in Brand.

