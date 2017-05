Unwetter hielten Österreichs Feuerwehren auf Trab

Starke Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch in weiten Teilen Österreichs massive Schäden angerichtet. Vor allem in Oberösterreich und in Tirol waren die Feuerwehren in vielen Orten im Dauereinsatz. Im oberösterreichischen Gmunden wurden durch die starken Regenfälle zahlreiche Straßen überflutet. In den Tiroler Bezirken Schwaz und in Kitzbühel verursachten Blitzeinschläge zwei Waldbrände.